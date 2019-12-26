Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار.. والبرلمانية تعتذر: تصرف غير لائق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
Advertisements
النائبة نوسيلة إسماعيل
النائبة نوسيلة إسماعيل
الفجر
Advertisements
كشفت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، والتي تم تداول لها مقطع فيديو وهي تطلق النار في قراءة فاتحة ابنتها، أن الأجهزة الأمنية أخطرتها بإلغاء التصريح الخاص من السلاح، مشيرة إلى أنها قامت بتسليم سلاحها للأجهزة الأمنية.

وقالت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "اكرر اعتذاري للمرة العاشرة وأؤكد أن فرحتي بنتي كانت أكبر من شعوري بالمسئولية"، لافتة إلى أن ما حدث منها "تصرف غير لائق".

وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر دولة قانون ويطبق على الجميع، متابعة: "الاعتذار من شيم الرجال ومش هيقلل مني هزداد قوة.. وأنا فخورة بالموقف اللي حصل".

وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر يظهر نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها، جدلًا واسعًا.

وكشف الفيديو قيام النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، بإطلاق نيران من شرفة منزلها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع إطلاق النيران سواء في المناسبات الاجتماعية أو لأي أغراض أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نوسيلة إسماعيل النائبة نوسيلة إسماعيل الان مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 7 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول حملات الإزالات بشرم الشيخ

مشادة بين برلمانية وإعلامي على الهواء تنتهي بإغلاق الهاتف

نائبة تطلق النار من شرفة منزلها احتفالا بخطوبة نجلتها.. والبرلمان يرد (فيديو)

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على نائبة واقعة ضرب النار

القصة الكاملة حول إطلاق النائبة نوسلية إسماعيل أعيرة الخارطوش من منزلها

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status