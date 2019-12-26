إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار.. والبرلمانية تعتذر: تصرف غير لائق

كشفت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، والتي تم تداول لها مقطع فيديو وهي تطلق النار في قراءة فاتحة ابنتها، أن الأجهزة الأمنية أخطرتها بإلغاء التصريح الخاص من السلاح، مشيرة إلى أنها قامت بتسليم سلاحها للأجهزة الأمنية.





وقالت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "اكرر اعتذاري للمرة العاشرة وأؤكد أن فرحتي بنتي كانت أكبر من شعوري بالمسئولية"، لافتة إلى أن ما حدث منها "تصرف غير لائق".





وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر دولة قانون ويطبق على الجميع، متابعة: "الاعتذار من شيم الرجال ومش هيقلل مني هزداد قوة.. وأنا فخورة بالموقف اللي حصل".





وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر يظهر نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها، جدلًا واسعًا.





وكشف الفيديو قيام النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، بإطلاق نيران من شرفة منزلها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع إطلاق النيران سواء في المناسبات الاجتماعية أو لأي أغراض أخرى.