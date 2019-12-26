محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التابعة للريدز، التشكيل المتوقع لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، والذي سيواجه نظيره نادي ليستر سيتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





تعرف علي تشكيل نادي ليفربول المتوقع لمباراة نظيره نادي ليستر سيتي بتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح :





شهدت التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح سيواجه نادي ليستر سيتي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة تواجده أساسيا في المباراة وجاءت التشكيلة المتوقعة للمباراة كالتالي :





حراسة المرمي : أليسون بيكر .

خط الدفاع : فان دايك _ جوميز _ روبيرتسون _ أرنولد .

خط الوسط : هنديرسون _ كيتا _ فينالدوم .

خط الهجوم : محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو .

بينما جاءت تشكيلة نادي ليستر سيتي المتوقعة لمباراة نظيره نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " كالتالي :





في حراسة المرمي : كاسبر شمايكل .

في خط الدفاع : بيريرا – ايفانز – سويونسو – تشيلويل .

في خط الوسط : تيليميناس – نديدي – جيمي ماديسون .

في خط الهجوم : جيمي فاردي – هارفي بارنز – ايهناتشو .





ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو بدون أي هزيمة في بطولة الدوري الانبجيزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 18 جولة من عمر البطولة الإنجليزي ويسعي لتقديم نتيجة إيجابية لمواصلة الإنفراد بصدارة ترتيب البطولة بينما يسعي نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية في استغلال عامل الأرض و الجمهور لتحقيق الفوز علي ليفربول و الاقتراب من الصدارة.



