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باسم مرسي يكشف حقيقة تمارضه مع المنتخب المصري.. ويؤكد: أبو تريكه السبب (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
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باسم مرسي
باسم مرسي
الفجر الرياضي
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أكد مهاجم منتخب مصر السابق باسم مرسى مهاجم  لاعب الانتاج الحربى الحالى، إنه لم يتعمد التمارض مع المنتخب فى عهد هيكتور كوبر، موضحا أنه تعرض للظلم بالاستبعاد من المنتخب.

وصرح مرسى عبر قناة اون سبورت، أنه حرص على الانضمام لمعسكر المنتخب وخوض أحدى المباريات الرسمية رغم وفاة والده أثناء المعسكر وتوجه لحضور الجنازة ثم عاد لرغبته فى قيادة منتخب مصر.

وتحدث مهاجم نادي الزمالك السابق عن علاقته بجمهور الأهلى، قال أنه أخطأ بالدخول فى مناوشات مع الجماهير الحمراء بسبب رفضهم ارتدائه قميص أبو تريكة رقم 22، لذا رد بصورته ومعه "قرن شطة أحمر".

وكشف باسم مرسى عن فترته الاخيرة في نادي الزمالك، وقال أن البرتغالى فيريرا من أفضل المدربين فى العالم ، قائلا:" كل لاعب فى الزمالك يحتفظ بشئ لتخليد فترة فيريرا مع الزمالك ، الخواجة أثر فينا جميعا وقال لنا فى المران الأول أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم، وظهرت بصماته علينا جميعا".

وأكد مرسي أنه يحتفظ بالحذاء الذى سجل به هدفى الزمالك فى شباك الأهلى فى نهائى كأس مصر، مشددا على أنه الزمالك كان سيحصد الدورى أكثر من مرة على التوالى اذا استمر معه فيريرا.

كان الزمالك تعادل سلبيا مع الانتاج الحربى فى الدورى مؤخرا، وقال باسم مرسى أنه قدم أفضل ما لديه في مواجهة ناديه السابق الزمالك، مشيرًا إلى أن فريقه نجح في اقتناص نقطة ثمينة أمام الفريق الأبيض بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي في الدوري المصري.

وقال باسم مرسي، في تصريحاته: "حصدنا نقطة ثمينة أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك، أدينا ما علينا في اللقاء وأتمنى التوفيق لنا ولنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المهاجم الدولي السابق: "لعبنا فريق واحد أمام الزمالك واعتمدنا على الهجمة المرتدة، وأديت على المستوى الشخصي مباراة جيدة وتعاملت جيدًا مع كل فرصة أتيحت لي وقاتلت على كل كرة لكن دفاع الزمالك كان مميزًا".

وتابع: "لم يحالفني التوفيق بالتسجيل من فرصتين أمام الزمالك، لكن لم تسنح لي أي فرصة حقيقية في المباراة، وكنت أحاول الهروب دائما من طارق حامد خاصةً أنني أعلم أنه محور أداء الزمالك".

وأتم صاحب الـ27 عامً قائلا: "كانت تلك المباراة هي الخامسة على التوالي التي لم نتلق خلالها الهزيمة بعد الفوز في آخر مباراتين، نسير بخطى ثابتة تحت قيادة مختار مختار، وسعيد بتواجدي في صفوف الإنتاج الحربي".

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