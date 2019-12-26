Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكان: تسجيل 80 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
Advertisements
انتقدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وصف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لحصيلة التصالح في مخالفات البناء بـ"صفر"، مؤكدة أنها ليست صفر ولكنها متدنيه بعض الشيء، بالمقارنة بما كان متوقع لها.

وأوضحت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، وائل الابراشي، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "اون إي"، المحافظات وأجهزة المدن، استقبلت 80 ألف طلب تصالح، وحصيلة رسوم الفحص 27 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن القانون صدر بآلية تكوين لجان لتحديد قيمة سعر المتر، من خارج الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذى نتج عنه بطء في تكوين هذه اللجان وتأخر إعلان قيمة التصالح المقررة عن كل منطقة.

ولفتت إلى أنه متوقع أن تتزاد طلبات التصالح بعد التعديلات الجديدة في قانون التصالح، والتى اتسمت بجزء من التسهيلات، وخاصة إعفاء القرى من دهان الواجهات مع إمكانية التقسيط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قانون التصالح السهيل التصالح الإسكان الـ8 أون اي آلف

أخبار تهمك

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. مطرب شهير يتفاخر بتوزيعه النقود على الفقراء (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

"الإسكان" توضح حالات عدم قبول تقنين أوضاع المباني المخالفة

وكيل أول وزارة الإسكان تكشف تفاصيل قانون التصالح على المباني المخالفة

"الإسكان" تصدر كتابًا للرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

تعقيب البرلمان على إصدار الحكومة كتاب للإجابة على استفسارات المواطنين حول "مخالفات البناء"

وزير الإسكان يلتقى ممثلى نقابة المهندسين لمتابعة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

07:09 ص

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

06:26 ص

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status