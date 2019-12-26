الإسكان: تسجيل 80 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

وأوضحت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، وائل الابراشي، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "اون إي"، المحافظات وأجهزة المدن، استقبلت 80 ألف طلب تصالح، وحصيلة رسوم الفحص 27 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن القانون صدر بآلية تكوين لجان لتحديد قيمة سعر المتر، من خارج الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذى نتج عنه بطء في تكوين هذه اللجان وتأخر إعلان قيمة التصالح المقررة عن كل منطقة.



ولفتت إلى أنه متوقع أن تتزاد طلبات التصالح بعد التعديلات الجديدة في قانون التصالح، والتى اتسمت بجزء من التسهيلات، وخاصة إعفاء القرى من دهان الواجهات مع إمكانية التقسيط.

