التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

كشف أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات لقناة النادي الرسمية عن مفاجأة في تشكيلته الأقرب لمواجهة اليوم الخميس، أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





تعرف علي ما قاله مدرب مانشستر يونايتد :





قال سولشير:" عودة بوجبا للتشكيل الأساسي يمكنها أن تمثل دفعة قوية بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام واتفورد لقد قام بعمل جيد أمام واتفورد مشاركته من البداية أمام نيوكاسل ستكون ميزة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا نرغب في الحصول على المزيد من الجودة هو قادر على اللعب في أي مكان يمكنه اللعب في الوسط وأن يتواجد في العمق ويقطع الكرات ويرسلها للأمام كما أنه قادر على القيام بالأدوار الهجومية لهذا من الجيد دائماً وجود بوجبا، لأنه أفضل لاعب وسط شامل في العالم يمكنه أداء جميع الأدوار من الجيد أن نستعيده".





وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" ايضا عاد ديوجو دالوت للمشاركة خلال الانتصار الودي على فريق ميلان دون 19 عاماً، بينما يواصل الثنائي اللاعب الدولي الإيفواري إريك بايلي وتيم فوسو منساه التأهيل، كما يتواصل غياب ماركوس روخو بسبب الإصابة".





وجاءت التشكيلة الأقرب لنادي مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل كالتالي:





حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- ماجواير- شاو.

خط الوسط: فريد- ماكتوميناي- جيمس- بوجبا.

خط الهجوم: راشفورد- مارسيال.





بينما جاءت تشكيلة نيوكاسل المتوقعة للمباراة أمام نادي مانسشتر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " كالتالي :





حراسة المرمى : مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع : دي أندري يدلين، جمال لاسيليس، فابيان شار، كياران كلارك.

خط الوسط : جيترو ويليمز، سين لونجستاف، ماتي لونجستاف.

خط الهجوم : آلان ماكسيمين، ميجيل ألميرون، جولينتون.





ويرغب نادي مانشستر يونايتد دخول المباراة باستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط للعودة مرة أخري للمنافسة علي المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري ابطال اوروبا بينما يسعي نادي نيوكاسل في الحصول علي نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".



