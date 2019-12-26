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محمد الشرنوبي وجنات يشاركان في عمل فني جديد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة جنات صورة جديدة لها تجمعها بالفنان محمد الشرنوبي وفريق عمل مسلسل "بخط اليد" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وسوف تشارك جنات مع محمد الشرنوبي في ديو اغنية مسلسل "بخط اليد"، وشارك الشاعر الغنائي تامر حسين في كتابة كلمات أغنية التتر.
تتر "بخط اليد" من ألحان وليد سعد، توزيع وليد شرقاوي".



وعلى صعيد اخر شارك "الشرنوبي" بعد ذلك في عدة مسلسلات، منها "الشوارع الخفية"، و"قصة حب"، و"الداعية"، و"زي الورد"، و"لا تطفيء الشمس"، و"كأنه إمبارح"، و"عائلة ميكي"، و"لدينا أقوال أخرى"، و"البيوت أسرار"، و"البلطجي"، و"في إيد أمينة"، ومسلسل "العهد" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2015، وفي الجزء الثاني من مسلسل "بين السرايات".


يذكر أن أخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها "الشرنوبي" هي فيلم "الممر"، الذي جسد خلاله شحصية الشاب "أحمد"، وتدور أحداث الفيلم حول دور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
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