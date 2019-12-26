ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية.. ويضحي بنجم الفريق

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني إقترب بشدة من إبرام أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل الذي يبدأ مطلع العام المقبل.





وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النادي الملكي بات قاب قوسين أو أدنى من ضم صانع الألعاب الدانماركي الدولي ونجم نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي كريستيان إيركسين، في الميركاتو المقبل.





وأضافت إكسبريس أن موقف إيركسين من الإنضمام لريال مدريد متوقف على بيع الدولي الإسباني إيسكو، المطلوب من نادي تشيلسي الإنجليزي.





وكان النادي اللندني قد طلب ضم إيسكو رسمياً منذ أيام قليلة، مقابل مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني.





وتنتظر إدارة الميرنجي بيع إيسكو، لتمويل صفقة إيركسن، في ظل صعوبة ضخ أموال إضافية لضم لاعبين جدد، لكي لا يتم وضع الفريق تحت طائلة قوانين اللعب المالي النظيف.





وسعى ريال مدريد لضم إيركسين في الصيف الماضي، لكن نادي توتنهام رفض ذلك بشكل قاطع.





وينتهى عقد صاحب الـ 27 عاماً مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم، ورفض اللاعب كل محاولات تجديد تعاقده، رغم ضغط مدربه البرتغالي الحالي جوزيه مورينيو.





ومن المرجح أن تقوم إدارة السبيرز ببيع اللاعب في يناير، خشية خسارته بالمجان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

في المقابل سيكون رحيل إيسكو مرجحاً أيضا، حيث لم يظهر بالشكل المطلوب مع ريال مدريد، رغم قيام مدربه زين الدين زيدان بمنحه فرصاً كثيرة مؤخراً.