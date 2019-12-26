موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Mancheste

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الخميس 26 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل :-





وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقله لمباراه مانشستر يونايتد ونيوكاسل :-





وكتنت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة من فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير، بينما حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارا صعبا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب البارجوياني الميرون في الدقائق الأخيرة من اللقاء.