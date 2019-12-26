موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي|chelsea vs southampton live بث مباشر

يستضيف نادي تشلسي الإنجليزي غداً الخميس 26 ديسمبر، فريق ساوثهامبتون بملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة "جولة البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد، لمواصلة الإنتصارات، بعد الفوز الثمين الذي حققه البلوز في عقر دار توتنهام الإنجليزي الجولة الماضية.





بينما يسعى ساوثهامبتون لمواصلة لهروب من القاع بعد الإنتصار الساحق الذي حققه الجولة الماضية على أستون فيلا في ملعب "فيلا بارك".





موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون والقنوات الناقلة لها





وتنطلق المباراة غداً الخميس 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق محمد بركات.





التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي لمباراة ساوثهامبتون





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فرانك لامبارد المباراة بالأسماء التالية





حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: إيمرسون بالميري – فيكايو توموري – أنتونيو روديجير – ريس جيمس

خط الوسط: جورجنيو – نجولو كانتي – ماسون مونت

خط الهجوم: كاوم هودسون أودوي – ويليان – تامي أبراهام.





جدر بالذكر أن نتيجة الذهاب بين الفريقين اقيمت في يوم 6 أكتوبر الماضي بملعب سانت ماري لحساب الجولة الثامنة، وإنتهت بفوز البلوز برباعية مقابل هدف، حيث سجل أهداف تشيلسي كلا من نجولو كانتي وماسون مونت وتامي أبراهام وميتشي باتشواي، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد داني إينجز.