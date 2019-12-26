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موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الحزم بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين| Alhilal live

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
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الهلال
الهلال
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الحزم، مساء غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2019، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويخطط الهلال إلى خطف الثلاث نقاط من الحزم، لاقتراب من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتقليل فارق الـ6 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي النصر، وذلك عقب انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بحصد الزعيم للمركز الرابع بعدما سقط أمام أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

فيما يسعى الحزم إلى تعويض خيبات الجولات الماضية، والتي كان آخرها سقوطه أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الحزم:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، وسيضع جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهم سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو، فيما سيقود الهجوم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف
خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس

التشكيل المتوقع للحزم في مواجهة الهلال:-

مت المنتظر أن يبدأ الحزم بمليك عسله في حراسة المرمى، وأمامه وسام السويد، وسيف حسين، وفاجنر أليماو، وأسامة الخلف، فيما يأتي لويز فيليبي موراليو، وفارس العياف في قلب الميدان، وأمامهم ايرنست أسانتي، وحسن الحبيب، وإدريس فتوحي، وسيقود خط الهجوم كارلوس يتراندبيرج.

حراسة المرمى: مليك عسله
خط الدفاع: وسام السويد - سيف حسين- فاجنر أليماو - أسامة الخلف
خط الوسط: لويز فيليبي موراليو - فارس العياف
خط الوسط الهجومي: ايرنست أسانتي - حسن الحبيب - إدريس فتوحي
خط الهجوم: كارلوس يتراندبيرج

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