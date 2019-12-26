Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد جدة يخطط لضم نجم الزمالك لتعيوض صفقة حجازي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
Advertisements
أحمد حجازي
أحمد حجازي
الفجر الرياضي
Advertisements
أوضحت تقارير سعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان قد شارك محمود علاء مع الزمالك في 8 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل خلالها هدفين.

ونوهت صحيفة المدينة السعودية إلي أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع محمود علاء وذلك بعد تعثر المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش.

وتعثرت مفاوضات اتحاد جدة مع حجازي بسبب رفض سلافين بيليتش المدير الفني الحالي لوست بروميتش والسابق للنادي السعودي لرحيل مدافع الأهلي الأسبق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود علاء الليلة الزمالك الاهلي الـ8 اتحاد ى آلف أحمد حجازي

أخبار تهمك

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي في يناير

الزمالك يُخطط لخطف صفقة القرن الجديدة من الأهلي

اتحاد جدة يخطط لاستقدام لاعب كبير من البريميرليج

الهلال السعودي يخطط لضم نجم اتحاد جدة

الهلال يخطط لخطف مهاجم الاتحاد

الزمالك يحسم صفقة نجم وادي دجلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status