"تصريحات جديدة للسيسي.. وحمودة يفضح أردوغان".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء

أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - جرجس ميلاد





تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.