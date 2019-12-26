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"تصريحات جديدة للسيسي.. وحمودة يفضح أردوغان".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
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جرجس ميلاد
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أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس
علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ تونس قائلًا: "تؤكد أن أردوغان لا يستطيع تنفيذ وعوده في ليبيا"، موضحًا أن تركيا لا تستطيع إرسال قوات إلى ليبيا أو يتعامل مع أرض الواقع في طرابلس.
وزارة الزراعة: أسعار اللحوم تراجعت 20 %
فيما أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروعات الضخمة التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع المجتمع المدني تنعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح وملحوظ في الشارع المصرى، موضحا: "إذا قمنا بمقارنة أسعار الحيوانات منذ سنتين حتى الآن سنجد أن الأسعار الأن ارخص بنسبة تتراوح مابين 10 %الي 20%".
عادل حمودة: فتح الله جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء
وعلق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على التصرفات التركية الإقليمية، قائلا إن تركيا لديها دولة عميقة ودولة موازية، لافتًا إلى أن الدعوة الدينية مجرمة بحكم الدستور في تركيا، بالإضافة إلى أنه حدث حوالي 3 انقلابات عسكرية في تركيا بسبب الدولة الموازية، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاون مع فتح الله جولن، وأن جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء.
أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)
وفي اول تصريح له على التعديل الوزاري، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلسفة التعديل الجديد، قائلًا: "تطورات التشكيل الحكومي على مدى الـ5 سنوات الماضية كان يوجد بها تقدم في الأداء في كل عام".
تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)
كما علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "التصريحات تعكس المسار حتى لا نفاجئ أحد أو لا نخيف المواطنين بدون داعي"، مؤكدا أن التفاوض يسير بشكل جيد، ولكننا نريد أن نصل إلى اتفاق يحقق لنا مصالحنا.
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي
كما أكد قال جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن مصر أول بلد في العالم، تحقق أهداف منظمة الصحة العالمية الخاصة بالقضاء على فيروس سي، لافتَا إلى أن هذا الهدف كان من المخطط له أن ينتهي في 2030، ولكن مصر استطاعت أن تحقق هذا الهدف قبل الاستراتيجية الموضوعة بـ10 سنوات.
الأرصاد: "محدش هيصدق درجة الحرارة النهاردة كانت كام"
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم سجلت 18 درجة، ولكن سرعة الرياح زادت من الشعور بالبرودة بصورة كبيرة، معقبًا: "محدش ممكن يصدق إن درجة الحرارة النهاردة كانت 18".
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