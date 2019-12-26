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كيف يستخدم برشلونة كوتينيو في إستعادة نيمار ؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
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كوتينيو ونيمار
كوتينيو ونيمار
عبدالقادر عرابي
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يحاول نادي برشلونة بشدة، ضم لاعبه السابق ونجم نادي باريس سان جيرمان الحالي نيمار، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نيمار هو الآخر للعودة لناديه السابق برشلونة، وقد ذكرت تقارير في وقت سابق، لإستعداد إدارة باريس سان جيرمان، للتخلي عن نيمار مقابل ما يقارب 180 مليون يورو.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد يقوم بإستخدام لاعبه البرازيلي المعار لنادي بايرن ميونخ الألماني فيليبي كوتينيو، من أجل ضم نيمار.

وأوردت الصحيفة ثلاث سيناريوهات، يمكن من خلالها الإستفادة بكوتينيو، لضم الصفقة المنتظرة لبرشلونة.

السيناريو الأول

يعد المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو أراوخو من أبرز المعجبين بقدرات كوتينيو، وبالتالي قد يقبل بعرض تبادلي بضم كوتينيو مع مبلغ مالي، مقابل التخلي عن نيمار.

السيناريو الثاني

يلعب كوتينيو معاراً لصفوف بايرن ميونخ، مع وجود بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو، وفي ظل المستويات المقنعة لكوتينيو، قد تقوم إدارة النادي البافاري بتفعيل بند شراء اللاعب، ومن ثم تقوم برشلونة بإستغلال تلك الأموال وتمويل الصفقة.

السيناريو الثالث

يعد كوتينيو مطلوباً بقوة من بعض أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام، وبالتالي قد تبلغ قيمة الصفقة 100 مليون يورو، ويمكن إستخدامها في تمويل صفقة نيمار.

وشهد الصيف الماضي محاولات عديدة من قبل إدارة برشلونة لإستعادة نيمار مرة أخرى، لكنها باءت بالفشل.

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