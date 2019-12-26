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موعد مباراة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Arsenal live

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
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ارسنال
ارسنال
محمد جمال
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يستضيف ملعب فيتاليتي مباراة قوية اليوم الخميس بين بورنموث وأرسنال ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم ستيوارت اتويل فى مباراة يسعي فيها الجانرز للعودة للمسار الصحيح بعد النتائج السلبية التى يعيشها الفريق مؤخرًا.

موعد مباراة ارسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق بورنموث نظيره أرسنال فى مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيف على نظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ويحتل ارسنال المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة بينما فريق بورنموث فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.
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