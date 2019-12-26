عادل حمودة: مصر يجب أن تعامل أردوغان بحدة أكثر

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه يجب على مصر أن تتعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل أكثر حدة.



وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، إلى أن مصر هي أول دولة استقبلت المهاجرين الأرمن في بورسعيد، متسائلًا: "لماذا لا نرد بوضوح أكثر على تدخلات أردوغان في مصر؟، لماذا لا نتدخل في قضية الأرمن والأكراد؟"، معلقًا: "قضية الأرمن والأكراد بتعفرت أردوغان"



وأضاف أن الشعب التركي يرى أن أردوغان لم يعد الحلم القديم، وأصبح هناك مشاكل داخلية في الاقتصاد التركي، مؤكدًا أنه يجب على مصر أن توقف السياحة التركية، ويجب أن نشعر الشعب التركي يدفع ثمن دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان.

