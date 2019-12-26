اتحاد الكرة يعلن عن موعد السوبر ونهاية الدوري والكأس



وقال فضل في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "الأندية هي المسئولة عن تحديد ملاعبها وعدد جمهورها الذي يحضر المباريات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهذا ليس مسئولية اتحاد الكرة".



وأضاف :"تم نشر خبر بأنه سيتم خوض السوبر المصري في العراق واليمن وهذا عار تمامًا من الصحة".



وتابع :"أنا المسئول عن ملف السوبر المصري ووصلتنا بعض العروض من بعض الدول العربية ويجب أن نحدد مدى الاستفادة الفنية والمادية والتسويقية منه".



وأردف قائلا :"ستقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك رسميًا في فبراير المقبل".



واستطرد قائلا :"العقوبات التي تم تطبيقها مؤخرًا تحديداً على رئيس الزمالك تابعة للجنة الانضباط ولا يحق لاتحاد الكرة التدخل فيها".



وواصل :"قرارات لجنة الانضباط قرارات إلزامية وفي حال مخالفتها يتم تطبيق وتنفيذ القرارات المتبعة".



وتابع فضل تصريحاته قائلاً :"العقوبة صدرت على رئيس الزمالك بداية من الأسبوع العاشر من بطولة الدوري قبل مباراة الإنتاج الحربي".



وأضاف :"مع بداية الدور الثاني من بطولة الدوري سيتم تطبيق تقنية الفار".



وأردف قائلا :"نخاطب بعض الأندية بناء على خطابات من الجهات الأمنية ولا نفضل أي نادي على آخر ونسعى لتسهيل مهمة الأندية".



واستطرد قائلا :"لا نخطط لتقليل أعضاء الجمعية العمومية وإنما نسعى لتطوير المنظومة الانتخابية وقلصنا عدد الأندية من 105 نادي إلى 235 نادي".



وأكمل فضل تصريحاته قائلاً :"الجمعية العمومية صـ احبة القرار في رفض أو قبول اللائحة ولا نهدد أعضاء الجمعية العمومية لأننا نعمل لصالح الجميع".





وأضاف :"هناك رقابة على اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولا نستقوى بالفيفا لأن الجميع تحت الرقابة".



وتابع :"من الصعب أن يتم تأجيل الدوري بسبب معسكر المنتخب الأول ونعذر حسام البدري بسبب تصريحاته الأخيرة وندعمه ولا يوجد أي مشكلات معه والدوري المصري سيفرز العديد من المواهب لأن مستوى اللاعبين تطور بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بسبب انتظام جدول مباريات جدول الدوري".



وواصل :"الأهلي بيتي الكبير ومستعد لدعمه في أي وقت".



واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"اجتمعت مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وكان من المقرر أن ينتهي الدوري في نهاية مايو ولكن بسبب التأجيلات التي حدثت في الفترة الأخيرة سينتهي الدوري في 15 يونيو ونهائي الكأس سيكون في 25 يونيو".

صرح محمد فضل عضو اتحاد الكرة بأنه سيتم إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير المقبل، كما أكد بأن بطولة الدوري لهذا الموسم ستنتهي في منتصف يونيو المقبل ونهائي كأس مصر سيقام في الخامس والعشرين من يونيو المقبل.