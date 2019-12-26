عادل حمودة يحذر: موجة إرهاب آتية من ليبيا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر تدعم الجيش الليبي، وهذا موقف السعودية والإمارات أيضًا، متابعًا: "هذا الموقف ضروري لمواجهة الإعلام المتبجح الآتي من تركيا".



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن هناك موجة إرهاب آتية من ليبيا عن طريق تركيا، وهذا ما يهدد الأمن القومي المصري.



وأكد أنه لا أحد يستطيع الاعتداء على المناطق الاقتصادية المصرية؛ لأن مسألة الغاز محسومة بالنسبة لمصر، ولكن مشكلة مصر الأساسية في الإرهاب.



ولفت إلى أن الجيش الليبي يحتاج إلى إمكانيات كثيرة، ولا بد من دعمه، متابعًا: "لا بد أن تكون هناك جهة ما تسلح الليبيين، وهناك 100 ألف ليبي هم من يدافعون عن ليبيا، ويقومون بإنهاك حقيقي للقوات المعادية".

