بالصور والفيديو.. ملخص تكريم حسن حسني اليوم بحضور نجوم الفن

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، احتفالية تكريم الفنان حسن حسني، والتي يقيمها مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، بمسرح النقابة بشارع القصر العيني.







وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، وإيهاب فهمي، وسوزان نجم الدين، ومحمد سعد، ومحمد هنيدي.



وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني، ثم قدم الحفل الفنان إيهاب فهمي، والذي كشف أن الدكتور أشرف زكي هو صاحب فكرة التكريم من باب أن الأجيال بتسلم الأجيال التالية، موضحًا أنه بدأ حياته التمثيلية أمام هذا النجم الكبير.



ودعا الفنان أشرف زكي الفنانين صلاح عبدالله وسليمان عيد ووائل عبدالعزيز ومحسن منصور وأوس أوس لمشاركته على المسرح، ثم الفنان حسن حسني الذي شاركه الصعود على المسرح الفنانين محمد سعد ومحمد هنيدي، وأكد الأخير أن "حسني" أستاذ ومربي والناس بتحبه.



ثم عرض استعراض خاص مصحوب بأغنية خاصة ل"حسني" ثم فيلم تسجيلي بعنوان "القشاش" الذي تحدث فيه عن أهم مراحل حياته.



وكان آخر أعمال الفنان حسن حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.