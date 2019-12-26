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عادل حمودة: الحل السياسي للأزمة الليبية يعطي أمل كاذب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
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أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أنه لا بد أن تكون هناك اتصالات عربية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن؛ لأن بوتين هو رقم صعب في المعادلة في ليبيا.

وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء: "مصطلح الحل السياسي يشعرني بالإحساس بالنوم"، معلقًا: "بخاف من كلمة الحل السياسي لأنه يعطي أمل كاذب، ونحن بحاجة إلى تحرك قوي جدًا بالاتفاق مع قيادات الدول الحاكمة لمصر والسعودية والإمارات والدول الأوروبية".

ونوه رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن الموقف الليبي حاليًا في يد الأجهزة السيادية والقوى العليا لهذه البلاد.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا عادل حمودة بوتين

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