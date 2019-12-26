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عادل حمودة: المصالح أساس وجود قوى دولية كبرى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "نحن في زمن ليست فيه أيديولوجيات، وإنما في زمن المصالح المطلقة، خاصة في ظل التغيرات الدولية".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن المصالح أصبحت هي الأساس في وجود قوى دولية متنوعة مثل الصين، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا.

ولفت إلى أن هناك اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 8 يناير، حيث أكد أردوغان أنه لا يريد أن يكون هناك صدام بينه وبين الروس، ولكن في نفس الوقت اتهم روسيا باتهامات في ليبيا، معلقًا: "كل جيش خلق له ما يمكن وصفه بالشركة العسكرية".
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عادل حمودة روسيا توك شو بوتين الصين أوروبا أردوغان أخبار

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