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موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر| liverpool vs leicester city live

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس 26 / 12 / 2019، في المباراة التي ستقام على ملعب "ووكرز" معقل الثعالب، في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي:

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 17 مباراة (16 فوز – 1 تعادل)، ولم يتذوق الريدز مرارة الهزيمة بالبريميرليج حتي الآن، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة(12 فوز – 3 تعادلات – 3 هزائم).

ويسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة تبعده بالصدارة عن منافسيه، بينما يتطلع ليستر سيتي لتعطيل قطار الريدز وتقليص الفارق بينهما في سباق القمة بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي:

تقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول

تذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الخميس عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، والدوريات الأوروبية، والبطولات الكبري، حيث تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 2، bein sports 4k بتعليق "رؤوف خليف".

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة Liverpool vs Leicester :

أعلنت عدد من القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية هوت بيرد، وعرب سات، ويوتلسات، عن إذاعة مباراة ليفربول وليستر سيتي بشكل مباشر مساء الخميس 26 / 12 والقنوات هي:

• Sky Sport Football
• Sky Sport Uno
• Sport Klub 1 Serbia
• Sport Klub 1 Slovenija
• Sport Klub 1 Hrvatska
• Diema Sport 2 HD
• Digi Sport 1 HD Hungary
• Sky Sport 1 Germany
• Canal + Sport France HD
• Ziggo Sport Select HD
• EuroSport Romania
• Canal + poland HD
• Viasat Jalkapallo Finland HD
• Viasat Sport Premium
• RMC Sport 1
• Premier Sport HD Slovakia
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