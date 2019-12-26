إعلان مهم من "التعليم" بشأن "التابلت"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين "التابلت" في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.





وقالت الوزارة في خطاب تم تعميمه علي المديريات التعليمية أن ذلك سيتم من خلال مكاتب البريد أو مكاتب فوري.



