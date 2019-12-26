Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعلان مهم من "التعليم" بشأن "التابلت"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
Advertisements
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
ريم محمود
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين "التابلت" في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.

وقالت الوزارة في خطاب تم تعميمه علي المديريات التعليمية أن ذلك سيتم من خلال مكاتب البريد أو مكاتب فوري.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حيث تتم الامتحانات في ١١ يناير المقبل علي أن يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحان الصف الثاني الثانوي الكتروني بـ"التابلت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تسديد التابلت التعليم التربية والتعليم التابلت

أخبار تهمك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

طلاب الصف الأول الثانوي يطالبون "التعليم" بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بامتحاناتهم

"تعليم البحر الأحمر": بدء تسليم "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

"أمهات مصر" توجه رسالة شكر لـ"وزير التعليم" بعد إعلانه تسليم شريحة التابلت بالمدارس

ننشر موعد توزيع أرقام جلوس امتحانات الصف الثالث الثانوي

موقف طلاب أولى ثانوي الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحانات الالكترونية

بعد وقوع السيستم في مدارس حلوان.. تحويل امتحان الصف الأول الثانوي لورقي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status