عادل حمودة يكشف سر الكوارث التي تتعرض لها مصر منذ 2011

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن ليبيا تعرضت للكثير من الأزمات من تركيا بدون أن نشعر، موضحًا أن البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو ضد مذكرة التفاهم بين حكومة السراج وتركيا.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن أردوغان ليس له فرص كبيرة للتنقيب عن الغاز سوى عن طريق ليبيا، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية للبحر المتوسط منطقة جدل.



وتابع: "أدوغان ليس لديه حل آخر سوى أن يأخذ ليبيا للسيطرة على الغاز، بالإضافة إلى أن ليبيا بها 160 مليار دولار احتياطي، بالإضافة إلى قربها من أوروبا، فهي تعتبر مسار الطاقة لأوروبا"، مستكملًا: "الغاز هو سر الكوارث التي نتعرض لها منذ 2011، حيث أن الغاز نقطة هامة جدًا ونقطة رعب"، لافتًا إلى أن غاز المتوسط 122 ترليون متر مكعب لـ 222، مؤكدًا أنه رقم ضخم للغاية.

