Advertisements
Advertisements
Advertisements

عادل حمودة يكشف سر الكوارث التي تتعرض لها مصر منذ 2011

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
Advertisements
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن ليبيا تعرضت للكثير من الأزمات من تركيا بدون أن نشعر، موضحًا أن البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو ضد مذكرة التفاهم بين حكومة السراج وتركيا.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن أردوغان ليس له فرص كبيرة للتنقيب عن الغاز سوى عن طريق ليبيا، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية للبحر المتوسط منطقة جدل.

وتابع: "أدوغان ليس لديه حل آخر سوى أن يأخذ ليبيا للسيطرة على الغاز، بالإضافة إلى أن ليبيا بها 160 مليار دولار احتياطي، بالإضافة إلى قربها من أوروبا، فهي تعتبر مسار الطاقة لأوروبا"، مستكملًا: "الغاز هو سر الكوارث التي نتعرض لها منذ 2011، حيث أن الغاز نقطة هامة جدًا ونقطة رعب"، لافتًا إلى أن غاز المتوسط 122 ترليون متر مكعب لـ 222، مؤكدًا أنه رقم ضخم للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا أدوغان

أخبار تهمك

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير البترول الأسبق يكشف حجم احتياطي الغاز بالبحر المتوسط

"القليوبي": احتياطيات منطقة البحر المتوسط من الغاز الثانية عالميا (فيديو)

رئيس شركة "DEA": نشعر بالفخر لإسهامتنا الأساسية في توريد الغاز المصري

خبير اقتصادي: مصر نفذت أكثر من 9 آلاف مشروع خلال الفترة الماضية (فيديو)

باحث علاقات دولية: لا توجد حدود بحرية بين تركيا وليبيا

أحمد موسى: وزير داخلية السراج أحد القيادات الإرهابية فى ليبيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status