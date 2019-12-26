تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020





قال الدكتور محمد القوصي، رئيس الجهاز التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من بين مهام الوكالة بعد تفعيلها، وضع برنامج الفضاء المصري على مدة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه وسيعرض على مجلس إدارة الوكالة ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية.وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن دولة الإمارات الشقيقة أطلقت مواطنها هزاع المنصوري للفضاء يوم 25 سبتمبر، ولذلك كان علينا أن نرسل مواطن أو مواطنة مصرية للمحطة الفضائية.وأشار إلى أنه من ضمن برنامج الوكالة في 3 سنوات الأولى أن يتم وضع برنامج يتيح للمواطنين العيش في محطة الفضاء، لافتًا إلى أن هناك مسابقة لصعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020.وحول شروط المسابقة قال: "شروطها عالمية ولا نتدخل فيها، حيث تشمل امتحانات نفسية وبدنية وعلمية "، معلقًا: "الامتحانات مش سهلة عشان يقدر الإنسان يعيش في الفضاء".