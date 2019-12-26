Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد القوصي، رئيس الجهاز التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من بين مهام الوكالة بعد تفعيلها، وضع برنامج الفضاء المصري على مدة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه وسيعرض على مجلس إدارة الوكالة ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن دولة الإمارات الشقيقة أطلقت مواطنها هزاع المنصوري للفضاء يوم 25 سبتمبر، ولذلك كان علينا أن نرسل مواطن أو مواطنة مصرية للمحطة الفضائية.

وأشار إلى أنه من ضمن برنامج الوكالة في 3 سنوات الأولى أن يتم وضع برنامج يتيح للمواطنين العيش في محطة الفضاء، لافتًا إلى أن هناك مسابقة لصعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020.

وحول شروط المسابقة قال: "شروطها عالمية ولا نتدخل فيها، حيث تشمل امتحانات نفسية وبدنية وعلمية "، معلقًا: "الامتحانات مش سهلة عشان يقدر الإنسان يعيش في الفضاء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الفضاء أخبار ’وكالة الفضاء المصرية

أخبار تهمك

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020

منذ 34 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد القوصي: مصر خاضت منافسة شرسة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

بتعاون إماراتي.. كل ما لاتعرفه عن وكالة الفضاء المصرية

من طيار مقاتل لأول رائد فضاء إماراتي.. ماذا تعرف عن هزاع المنصوري؟ (فيديو)

مباشر.. انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية

"إطلاق مسابقة ترفيهية من الفضاء".. 4 مواقف تؤكد اقتراب نجاح هزاع المنصور في مهمته

تفاصيل مكالمة هزاع المنصوري مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status