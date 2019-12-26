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شريهان تحتفل بعيد الكريسماس من داخل منزلها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة الاستعراضية شريهان على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي تزين شجرة الكريسماس وعلقت قائلة : "أتمني لكم كريسماس سعيد.. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح.. عيد ميلاد مجيد".

يشار إلى أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ اكتشف موهبة شريهان وهى مازالت طفلة من خلال شقيقها عمر خورشيد، وكانت أول أعمالها السينمائية مشاركتها فى فيلم "ربع دستة أشرار، قطة على نار".

يذكر أن أبرز أعمال شريهان المسرحية : "سك على بناتك" ، "علشان خاطر عيونك" عام 1989م ، "المهزوز"، وأشهر أعمالها السينمائية "ريا وسكينة" 1984م ، " الطوق والأسورة" 1986م ، "العذراء والشعر الأبيض" 1983م ، "عرق البلح" 1997م ، "العشق والدم" عام 2001م، وأبرز مسلسلاتها التلفزيونية: "المعجزة" ، "رحمة" ، "ألف ليلة وليلة" ، "دمي ودموعي وابتسامتي".
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