عادل حمودة: أردوغان شخصية مُبتزة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك حوالي 80 مليون نسمة في تركيا، بينهم 28 مليون شيعي، و15 مليون كردي، موضحًا أن الشيعة أصبحوا مصدر قلاقل منذ حدوث ثورة إيران، ما أحدث تمزق داخل النسيج التركي.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه حلم كبير وهو إعادة الدولة العثمانية القديمة، مؤكدًا أن تركيا لا تؤمن إلا بالعنف ونظام أردوغان لديه ميليشيات.



ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن أردوغان يتحرش بالأكراد رغبة منه في السيطرة على النفط العراقي، معلقًا: "أردوغان شخصية مبتزة"، متابعًا: "أردوغان لديه ابتزاز سياسي من نوع غريب جدًا؛ لتدخله في سوريا وليبيا"، موضحًا أنه استغل ليبيا في أن تصبح ممرًا لدخول عدد كبير جدًا من المتطوعين الأوروبيين والأمرييكين لداعش، وفتح الباب للهجرة غير الشرعية.

