Advertisements
Advertisements
Advertisements

عادل حمودة: أردوغان شخصية مُبتزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
Advertisements
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك حوالي 80 مليون نسمة في تركيا، بينهم 28 مليون شيعي، و15 مليون كردي، موضحًا أن الشيعة أصبحوا مصدر قلاقل منذ حدوث ثورة إيران، ما أحدث تمزق داخل النسيج التركي.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه حلم كبير وهو إعادة الدولة العثمانية القديمة، مؤكدًا أن تركيا لا تؤمن إلا بالعنف ونظام أردوغان لديه ميليشيات.

ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن أردوغان يتحرش بالأكراد رغبة منه في السيطرة على النفط العراقي، معلقًا: "أردوغان شخصية مبتزة"، متابعًا: "أردوغان لديه ابتزاز سياسي من نوع غريب جدًا؛ لتدخله في سوريا وليبيا"، موضحًا أنه استغل ليبيا في أن تصبح ممرًا لدخول عدد كبير جدًا من المتطوعين الأوروبيين والأمرييكين لداعش، وفتح الباب للهجرة غير الشرعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجرة غير شرعي لعراق أروغان

أخبار تهمك

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: حادث مقتل جمال خاشقجي "صادم".. ولكنه كاشف للنيات (فيديو)

غدًا.. عادل حمودة ضيف رامي رضوان في "مساء dmc"

عادل حمودة: تركيا دولة مليئة بالتناقضات

عادل حمودة: الأتراك لا يستطيعون التمييز بين هويتهم إذا كانوا مسلمين أو أوروبيين

عادل حمودة: فتح الله جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status