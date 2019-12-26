خبير أرصاد يحذر من حالة عنيفة في الطقس خلال ساعات (فيديو)

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، خاصة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وخلال الساعات المقبلة ستكون هناك حالة عنيفة من عدم استقرار الطقس على محافظات ومدن شمال سيناء مثل رفح والعريش.



وتابع "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن تحسن الأحوال الجوية سيبدأ من مساء يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن القاهرة والوجه البحري هي الأقل تأثرًا بحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، ومن المنتظر أن يستمر نشاط الرياح، لكن بسرعات أقل نسبيًا، مما حدث اليوم، واحتمالا سقوط الأمطار خفيفة على محافظات القاهرة والوجه البحرية، وستكون الأمطار ما بين متوسط وغزيرة على محافظات السواحل الشمالية.



ولفت إلى أن هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة في الغد، لذلك يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة على مدار الـ24 ساعة، والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية في البحر المتوسط نظرًا لارتفاع الأمواج.

