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عادل حمودة: فتح الله جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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عادل حمودة
عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن تركيا لديها دولة عميقة ودولة موازية، لافتًا إلى أن الدعوة الدينية مجرمة بحكم الدستور في تركيا، بالإضافة إلى أنه حدث حوالي 3 انقلابات عسكرية في تركيا بسبب الدولة الموازية.

وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأربعاء: "أخذ على الإعلام العربي فكرة فصل أدوغان عن فتح الله جولن"، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاون مع فتح الله جولن، وأن جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء.

وأكد أن فتح الله جولن هو الأب الروحي لأردوغان، وهو الذي علمه كيف يسيطر على المجتمع بهدوء، وعلمه التسلل إلى هذا المجتمع، وبعدها حدث اختلاف بينهما، أدى إلى إنشاء الدولة الموازية، وأدى إلى انقلاب على أردوغان.
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فتح الله جولن عادل حمودة توك شو تركيا أردوغان أخبار مصر

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