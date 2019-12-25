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عادل حمودة: الأتراك لا يستطيعون التمييز بين هويتهم إذا كانوا مسلمين أو أوروبيين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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عادل حمودة
عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الشعب التركي شعب مسلم في يقينه، وبالتالي حدث تمزق في هويته؛ فلا يستطيعون التمييز بين هويتهم إذا كانوا مسلمين أو أوروبيين.

ولفت "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن بعض الأهالي الأتراك كانوا يعلمون بناتهم في مصر.

وأشار إلى أن تركيا دولة مهمة عسكريًا في حلف الناتو ولكن لا تستطيع الاستفادة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن هناك خلاف حاد بين تركيا واليونان، موضحًا أن اليونان هي الدولة المدللة حضاريًا في أوروبا؛ لأنها مصدر الحضارة في أوروبا.
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الكلمات المفتاحية

عادل حمودة توك شو تركيا اخبار مصر

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