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معجب يهدي صلاح عبدالله ٢٠ جنيه في حفل تكريم حسن حسني
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
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أهدى معجب ٢٠ جنيه للفنان صلاح عبدالله للحصول على امضاءه بعد إلقاء قصيدة تتحدث عن خصم بقيمة ٢٠ جنيه تعرض له في بداية مشواره الفني.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الفنان حسن حسني، والتي أقامها مهرجان نقابه المهن التمثيلية المسرحي، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمسرح النقابة بشارع القصر العيني.
وكان آخر أعمال الفنان حسن حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د.سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
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