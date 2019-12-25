معجب يهدي صلاح عبدالله ٢٠ جنيه في حفل تكريم حسن حسني

أهدى معجب ٢٠ جنيه للفنان صلاح عبدالله للحصول على امضاءه بعد إلقاء قصيدة تتحدث عن خصم بقيمة ٢٠ جنيه تعرض له في بداية مشواره الفني.





جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الفنان حسن حسني، والتي أقامها مهرجان نقابه المهن التمثيلية المسرحي، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمسرح النقابة بشارع القصر العيني.





وكان آخر أعمال الفنان حسن حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.



