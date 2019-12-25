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مسؤول بالمقاومة يكشف عن فشل الملالي في السيطرة على انتفاضات المنطقة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:33 م
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حسين داعي الإسلام
حسين داعي الإسلام
محمد سمير
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قال حسين داعي الإسلام عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنّ استمرار انتفاضة الشعب العراقي أصابت خامنئي وقاسم سليماني باليأس والإحباط والفشل، وهذا ما صدر على لسانهما بفشلهما في قمع الانتفاضة العراقية.

وأشار إلى أن الحركة الطلابية العراقية، تجمعت اليوم، استجابة للدعوات المنادية بتنظيم إضرابات عامة ومظاهرات منددة بترشيح الأحزاب المرتبطة بالنظام الإيراني في ميدان التحرير.

ولفت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع استعداد الشعب الإيراني في المناطق الإيرانية المختلفة لعقد مراسم أربعينية شهداء انتفاضة شهر نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن المدن الجنوبية والوسطى في العراق شهدت تظاهرات واسعة أيضًا، فيما نادى المتظاهرون بشعارات ضد النظام الإيراني وقاسم سليماني.

وبيّن داعي الإسلام، أن قادة قوات الحرس الجلادون يعترفون بعدم قدرتهم على قمع انتفاضة الشعب العراقي، في ظل قلق بالغ لقوات الحرس، الذراع الأساسي لخامنئي، الذين لا يزالون مستمرون في قمع انتفاضة الشعب الإيراني.

وذكر "داعي الإسلام" أن حركة الاحتجاج الشعبية في إيران والعراق ولبنان فرضت أشياءً على سياسيي هذه البلدان، وأظهرت حتمية بدء زوال أمنيات بعض الأطراف.

كما أكد أن نلك الانتفاضات تأذن بعهد زوال الملالي الحاكمين في إيران، وأن عزم وإرادة الشعب العراقي في ميادين الإضراب مع عزم وإرادة الشعب الإيراني في الاستمرار، ستلقي الملالي في مزابل التاريخ على وجه السرعة، وستجلب الأمن والاستقرار والحرية للمنطقة.

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الكلمات المفتاحية

حسين داعي الإسلام المقاومة الإيرانية إيران

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