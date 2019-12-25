Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تؤيد معالجة المملكة لقضية "مقتل خاشقجي"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:38 م
Advertisements
الصحفي جمال خاشقجي
الصحفي جمال خاشقجي
الفجر السعودي
Advertisements

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، مساء اليوم الأربعاء، بأن بلاده تؤيد معالجة المملكة العربية السعودية لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث قنج شوانج: "لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون، وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي. القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".

وكانت النيابة العامة في المملكة، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية "مقتل خاشقجي".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وإن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفت الشلعان إلى أن "ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية"، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل خاشقجى خاشقجي المملكة الصين

أخبار تهمك

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

النيابة العامة: ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة بالحادثة.. وقدموا له تقريرا مضللا

اتهامات لـ 11 شخص.. نتائج التحقيقات السعودية بشأن مقتل "جمال خاشقجي"

الرئاسة الفلسطينية تثمن القرارات التي أعلنها النائب العام السعودي حول "خاشقجي"

أثبت شفافية قضاء المملكة.. ردود أفعال متنوعة حول بيان السعودية بشأن قضية مقتل "خاشقجي"

مسؤول أمريكي يصف محاكمة قتلة خاشقجي بـ"الخطوة المهمة"

العواد: الحكم في قضية "مقتل خاشقجي" شاهداً على نزاهة وكفاءة القضاء بالمملكة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status