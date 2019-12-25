الصين تؤيد معالجة المملكة لقضية "مقتل خاشقجي"





صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، مساء اليوم الأربعاء، بأن بلاده تؤيد معالجة المملكة العربية السعودية لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وقال المتحدث قنج شوانج: "لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون، وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي. القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها".





وكانت النيابة العامة في المملكة، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية "مقتل خاشقجي".





وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وإن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.





ولفت الشلعان إلى أن "ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية"، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.



