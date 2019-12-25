Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقديم موعد مباراة الحمام ومالية كفر الزيات 24 ساعة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني برئاسة خالد كامل تقديم مباراة الحمام ومالية كفر الزيات في الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية 24 ساعة لتقام يوم الأثنين 30 ديسمبر بدلا من الثلاثاء 31 ديسمبر.

جاء ذلك القرار بعد طلب أمن مرسي مطروح بإرسال جواب لمنطقة مطروح لكرة القدم برفض إقامة أي مباريات يوم الثلاثاء نظرا لإنشغال الأمن بتأمين أعياد رأس السنة.

وأستانف نادي الحمام تدريباتة في صالة الجيم بجانب عمل إستشفاء بالثلج بعد خوض الفريق مباراتة أمام الأوليمبي بالأسكندرية وأنتهت بفوز الحمام 1/2 وإرتفاع رصيد الفريق للنقطة الـ 14 وإحتلالة المركز السادس.

أحرز لاعبي الحمام خلال الـ 10 مباريات 14 هدف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، وكاستيلو ومني مرماة ب 15 هدف

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.

وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- فاركو 22نقطة
2- غزل المحلة 20نقطة
3- الرجاء 16نقطة
4- دمنهور 15نقطة
5- بلدية المحلة 15نقطة
6- الحمام 14نقطة
7- دكرنس 14نقطة
8- أبو قير 13نقطة
9- المنصورة 13 نقطة
10- الأوليمبي 11نقطة
11- مالية كفر الزيات 4 نقاط
12- بيلا 4نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status