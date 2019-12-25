تقديم موعد مباراة الحمام ومالية كفر الزيات 24 ساعة





قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني برئاسة خالد كامل تقديم مباراة الحمام ومالية كفر الزيات في الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية 24 ساعة لتقام يوم الأثنين 30 ديسمبر بدلا من الثلاثاء 31 ديسمبر.



جاء ذلك القرار بعد طلب أمن مرسي مطروح بإرسال جواب لمنطقة مطروح لكرة القدم برفض إقامة أي مباريات يوم الثلاثاء نظرا لإنشغال الأمن بتأمين أعياد رأس السنة.



وأستانف نادي الحمام تدريباتة في صالة الجيم بجانب عمل إستشفاء بالثلج بعد خوض الفريق مباراتة أمام الأوليمبي بالأسكندرية وأنتهت بفوز الحمام 1/2 وإرتفاع رصيد الفريق للنقطة الـ 14 وإحتلالة المركز السادس.



أحرز لاعبي الحمام خلال الـ 10 مباريات 14 هدف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، وكاستيلو ومني مرماة ب 15 هدف



ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.



وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.



ترتيب المجموعة الثالثة:



1- فاركو 22نقطة

2- غزل المحلة 20نقطة

3- الرجاء 16نقطة

4- دمنهور 15نقطة

5- بلدية المحلة 15نقطة

6- الحمام 14نقطة

7- دكرنس 14نقطة

8- أبو قير 13نقطة

9- المنصورة 13 نقطة

10- الأوليمبي 11نقطة

11- مالية كفر الزيات 4 نقاط

12- بيلا 4نقاط