الاثنين.."القوى الناعمة ودورها المجتمعي" في ملتقى الهناجر الثقافي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعي"، في السابعة من مساء يوم الاثنين 30 ديسمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.





يتحدث فى الملتقى الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى أكاديمية الفنون، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الفني والأستاذ باكاديمية الفنون، الدكتورة لوتس عبد الكريم رائدة الثقافة المصرية والعربية، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.





ويتضمن برنامج الملتقى باقة مميزة من الأغانى المتنوعة من المطرب الشاب"مصطفى النجدي " بمصاحبة فرقة أوتار الغنائية ...



