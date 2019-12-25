عادل حمودة: تركيا دولة مليئة بالتناقضات

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن تركيا دولة هامة في الشرق الأوسط ولها دور استراتيجي.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا تستطيع أن تلعب دور متوازن في الشرق الأوسط، ولكن لسوء حظها أن كل من حكموها لم يدركوا التناقضات الحادة داخل المجتمع التركي، فأصبحت دولة مليئة بالتناقضات.



وتابع: "إذا زادت الضغوط داخل أي مجتمع النسيج الوطني يتمزق"، لافتًا إلى أن مساحة تركيا حوالي 730 ألف كيلو متر، 3% في أوروبا، و97% في آسيا، وذلك جعل تركيا بها تناقضات في كل شيء، لبس المرأة، وعلاقة الرجل بالمرأة، والعديد من التناقضات الأخرى خلقته الجغرافيا، بالإضافة إلى أن هناك تناقضات أخرى بتركيا خلقها التاريخ، جعل هناك علمانية شديدة، وألغى حروف اللغة اللاتنية.

