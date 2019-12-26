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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-12-2019
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباينت أسعار العملات اليوم الخميس، وفقًا لموقع البنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيف لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1132 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7431 جنيهًا للشراء 17.8921 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7389 جنيهًا للشراء 20.8921 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2908 جنيهًا للشراء 16.4270 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6099 جنيهًا للشراء 14.7274 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2597 جنيهًا للشراء 4.2947 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6467 جنيهًا للشراء 53.1002 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3872 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2823 جنيهًا للشراء 2.2996 جنيهًا للبيع
أسعار العملات في البنك المركزي
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9862
|
16.1132
|
يورو
|
17.7431
|
17.8921
|
جنيه إسترليني
|
20.7389
|
20.9069
|
فرنك سويسري
|
16.2908
|
16.4270
|
100 ين ياباني
|
14.6099
|
14.7274
|
ريال سعودي
|
4.2597
|
4.2947
|
دينار كويتي
|
52.6467
|
53.1002
|
درهم اماراتي
|
4.3518
|
4.3872
|
اليوان الصيني
|
2.2873
|
2.3057
أسعار العملات في البنك الأهلى
سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها.
أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى
سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع.
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