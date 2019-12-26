Advertisements
Advertisements
Advertisements

محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-12-2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
Advertisements
أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس، وفقًا لموقع البنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيف لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1132 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7431 جنيهًا للشراء 17.8921 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7389 جنيهًا للشراء 20.8921 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2908 جنيهًا للشراء 16.4270 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6099 جنيهًا للشراء 14.7274 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2597 جنيهًا للشراء 4.2947 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.6467 جنيهًا للشراء 53.1002 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3872 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2823 جنيهًا للشراء 2.2996 جنيهًا للبيع



أسعار العملات في البنك المركزي

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9862

16.1132

يورو

17.7431

17.8921

جنيه إسترليني

20.7389

20.9069

فرنك سويسري

16.2908

16.4270

100 ين ياباني

14.6099

14.7274

ريال سعودي

4.2597

4.2947

دينار كويتي

52.6467

53.1002

درهم اماراتي

4.3518

4.3872

اليوان الصيني

2.2873

2.3057


أسعار العملات في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى
سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتى سعر الجنيه الاسترليني

أخبار تهمك

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار العملات اليوم في البنوك الأربعاء 23-10-2019.. الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه

أخر تحديث.. أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8-11-2019

اسعار العملات اليوم في البنوك الأحد 10-11-2019.. اليورو والدولار يعاودان الاستقرار

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. والجنيه المصري يخالف التوقعات خلال التعاملات

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2019.. والريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2019.. وسعر الدولار يواصل التراجع

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status