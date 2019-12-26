محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-12-2019

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1132 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7431 جنيهًا للشراء 17.8921 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.7389 جنيهًا للشراء 20.8921 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2908 جنيهًا للشراء 16.4270 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.6099 جنيهًا للشراء 14.7274 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2597 جنيهًا للشراء 4.2947 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.6467 جنيهًا للشراء 53.1002 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3872 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2823 جنيهًا للشراء 2.2996 جنيهًا للبيع

أسعار العملات في البنك المركزي

أسعار العملات في البنك الأهلى





سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها.





أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى

سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع.