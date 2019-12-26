مصطفي بكري ما طلبه السيسي بشأن انتخابات المحليات (فيديو)

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أنه من الصعب إجراء انتخابات المحليات، ومجلسي الشيوخ والنواب في عام واحد، وذلك ردا على سؤاله عن مدى قدرة الدولة على إجراء ثلاث انتخابات في توقيت واحد خلال لقاء الرئيس بالصحفيين علي هامش افتتاحات مشروع الثروة الحيوانية في الفيوم.



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، الأربعاء، أن قدرة المواطن على الاختيار في ثلاث انتخابات ستكون صعبة للغاية وستأخذ وقت طويل، ويجب أن يتم إجراء الانتخابات كل حالة على حده.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بحوار مجتمعي واسع والتعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات.

