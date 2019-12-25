أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2019.. واستقرار في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس ، وتستعد للتحرك خلال التعاملات في أول تعاملات البورصة العالمية للمعدن الأصفر بعد أجازة الكريسماس، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 580.96 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.80 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 777.61 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,422 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.96 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 677.80 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 777.61 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,422 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.743 إلى 23.814 الجنيه الذهب 5,344 إلى 5,360 الكيلو 763.429 إلى 765.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 777.61جنيه 48.25 $ سعر الذهب عيار 22 710.07جنيه 44.23 $ اسعار الذهب عيار 21 677.80جنيه 42.22 $ اسعار الذهب عيار 18 580.96جنيه 36.19 $ سعر الذهب عيار 14 451.86جنيه 28.15 $ سعر الذهب عيار 12 387.31جنيه 24.13 $ سعر الذهب عيار 9 290.48جنيه 18.09 $ اسعار أوقية الذهب 24,090 جنيه 1,501 $ اسعار جنيه الذهب 5,422 جنيه 337.76 $ اسعار كيلو الذهب 774,613 جنيه 48,251 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52 16 ديسمبر 762.16 666.91 571.63 444.60 381.08 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70



