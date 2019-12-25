Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2019.. واستقرار في سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، وتستعد للتحرك خلال التعاملات في أول تعاملات البورصة العالمية للمعدن الأصفر بعد أجازة الكريسماس، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  580.96 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.80 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 777.61 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,422 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  580.96 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر677.80 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 777.61 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,422 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.743 إلى 23.814

الجنيه الذهب

5,344 إلى 5,360

الكيلو

763.429 إلى 765.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 777.61جنيه      

 48.25 $

سعر الذهب عيار 22

 710.07جنيه

 44.23 $

اسعار الذهب عيار 21

677.80جنيه       

42.22 $

اسعار الذهب عيار 18

 580.96جنيه

36.19 $

سعر الذهب عيار 14

451.86جنيه

28.15 $

سعر الذهب عيار 12

387.31جنيه

24.13 $

سعر الذهب عيار 9

290.48جنيه

18.09 $

اسعار أوقية الذهب

24,090 جنيه

1,501 $

اسعار جنيه الذهب

5,422 جنيه

337.76 $

اسعار كيلو الذهب

774,613 جنيه

48,251 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 4 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحدد أول الراحلين في يناير ويحسم صفقة مؤثرة في الميركاتو والقرار النهائي يصدر بشأن حكيمي

منذ ساعة و 25 دقيقة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15/11/2019.. والمعدن الأصفر يقترب من تقليص خسائره الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 5/12/2019.. والمعدن الأصفر يقلص مكاسبه خلال التعاملات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/12/2019.. هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر -

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2019.. والمعدن الأصفر يستأنف الصعود

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019.. والمعدن الأصفر يصعد لليوم الثاني على التوالي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status