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مصطفى بكري يكشف كواليس المؤتمر الصحفي للسيسي مع الإعلاميين (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تحاول سد الفجوات وإيجاد فرص عمل للشباب، وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال طرح مشروعات جهاز الخدمة الوطنية في البورصة وفتحها أمام كل المواطنين المصريين.

وعلق "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأربعاء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصحفيين على هامش افتتاحات مشروع الثروة الحيوانية في الفيوم اليوم قائلًا: "الرئيس السيسي فتح صدره للصحفيين.. وجاوب على كل الأسئلة وأعطى فرصة لكل الزملاء".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي قدم التحية للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب بعد التعديل الدستوري الذي حدث مؤخرا والذي أعطى الجيش الدور الأساسي لحماية مدنية الدولة والديمقراطية والحفاظ على الدستور.
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مصطفى بكري توك شو السيسي أخبار مصر

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