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رسميًا.. كيتا مديرا فنيا للأوليمبي بالقسم الثاني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن مجلس إدارة نادي الأوليمبي، تعيين محمد كامل (كيتا) ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني.

جاء قرار إدارة النادي السكندري، بالتعاقد مع كيتا عقب قبول إستقالة أحمد الكأس، بسبب الخسارة من الحمام.

ويضم الجهاز المعاون لكيتا في قيادة الأوليمبي، كلاً من سامح يحي مدرب عام، مصطفى فؤاد مدرب مساعد، أحمد سعيد بوجي مدرب، محمد عبد العال مدرب حراس، أيمن شعبان مدير كرة.

كما يضم الجهاز المعاون، أحمد عبد الحميد أوشا مدير إداري، ومحمد عبد الشهيد طبيب، ووليد سليمان مخطط أحمال.

حصاد الجولة العاشرة

حقق فريق غزل المحلة فوزاً كبيراً على فريق بيلا بخمسة أهداف نظيفة سجل الأهداف خالد الاخميمى ومحمد فتح الله و عبده يحيى وخالد رسلان ويحيى حامد.

وفاز فريق المنصورة على فريق مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين سجلها محمد جمال الدقى و أحمد هريسه.

وفاز فريق الحمام على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الحمام كاستيلو ومحمود أبو جودة وسجل هدف الأوليمبي محمد مجدي كريسبو.

وفاز فريق بلدية المحلة على فريق دكرنس بهدف أحمد رفعت.

وتعادل فريق دمنهور مع فريق الرجاء بهدف لكل منهما تقدم عمار شرف الدين لدمنهود وتعادل محمود قرنى للرجاء ، وتعادل بين فريق أبو قير مع فاركو بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة
2- غزل المحلة 20 نقطة
3- الرجاء 16 نقطة
4- دمنهور 15 نقطة
5- بلدية المحلة 15 نقطة
6- الحمام 14 نقطة
7-دكرنس14 نقطة
8- أبو قير 13 نقطة
9-المنصورة13 نقطة
10- الأوليمبي 11 نقطة
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط


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