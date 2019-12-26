Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى الفقي: اهتمام أوروبا بليبيا يحد من طموحات "أردوغان"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
Advertisements
أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يضعف الدولة المصرية من خلال فتح جبهة في ليبيا، لافتًا إلى أن مصر لا تسعى للسيطرة على ليبيا، ولكنها تهتم باستقرار الأوضاع في طرابلس.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، الأربعاء، إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بالوضع في ليبيا، وهذا يحد بشكل كبير من طموحات وتطلعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على طرابلس.

وأشار إلى أن الشعب المصري لديه قلق من تدخلات تركيا السافرة في ليبيا، مضيفًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث بنبرة فيها استعلاء عن المنطقة، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا الي هنا الطلعات الان مصر

أخبار تهمك

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شاهد.. مطرب شهير يتفاخر بتوزيعه النقود على الفقراء (صور)

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

منذ ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 17 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

كاتب ليبي: دعم "أردوغان" لميليشيات طرابلس بالأسلحة جريمة بحق المجتمع الدولي

الجيش الوطنى الليبي يعلن الحرب على أردوغان

أردوغان: سنرسل قواتنا لدعم ميليشيات طرابلس في هذه الحالة

مصطفى الفقي يكشف سبب رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا

مفكر سياسي: عدم نجاح محاولات إضعاف مصر يؤرق "أردوغان"

مصطفى الفقي: السيسي تولى رئاسة مصر في أصعب ظروف واجهت أي رئيس آخر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

07:09 ص

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

06:26 ص

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status