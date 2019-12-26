مصطفى الفقي: اهتمام أوروبا بليبيا يحد من طموحات "أردوغان"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يضعف الدولة المصرية من خلال فتح جبهة في ليبيا، لافتًا إلى أن مصر لا تسعى للسيطرة على ليبيا، ولكنها تهتم باستقرار الأوضاع في طرابلس.



وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، الأربعاء، إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بالوضع في ليبيا، وهذا يحد بشكل كبير من طموحات وتطلعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على طرابلس.



وأشار إلى أن الشعب المصري لديه قلق من تدخلات تركيا السافرة في ليبيا، مضيفًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث بنبرة فيها استعلاء عن المنطقة، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقًا.

