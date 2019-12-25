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مصطفى الفقي: "القذافي كان خطر دائم على المنطقة"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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القذافي
القذافي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان لديه موقف متشدد من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأنه كان يرى أن "مبارك" امتدادًا للرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن "القذافي" رفض المجيء إلى القاهرة في البداية بسبب وجود السفارة الإسرائيلية، وتم بناء فيلا على الحدود المصرية الليبية لإعداد مقابلة بين مبارك والقذافي في خمس أيام، لافتَا إلى أن "مبارك" نجح في ترويض "القذافي" لدرجة كبيرة.

وأضاف أن "القذافي" حاول تلغيم قناة السويس، وقتل ملك السعودية، ولذلك أهتمت مصر بتأمين المنطقة الغريبة، معقبًا: "القذافي كان محل خطر دائم". 
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