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وزارة الزراعة: أسعار اللحوم تراجعت 20 %

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:12 م
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المداخلة الهاتفية
المداخلة الهاتفية
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروعات الضخمة التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع المجتمع المدني تنعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح وملحوظ في الشارع المصرى، موضحا: "إذا قمنا بمقارنة أسعار الحيوانات منذ سنتين حتى الآن سنجد أن الأسعار الأن ارخص بنسبة تتراوح مابين 10 %الي 20%".

وأضاف " سليمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" اليوم" المذاع علي قناه "dmc"، مساء الأربعاء أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال ثلاثة محاور أساسية، موضحا أنها تعمل على أهداف واضحة، وخطط متوازية سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن أول محور تعمل عليه الوزارة هو زيادة أعداد وكميات رؤوس الحيوانات، لافتا إلى أن هناك قرارا وزاريا صدر بخصوص وقف ذبح الحيوانات البتلو وتسمينه قبل ذبحه إلى 400 كيلو جرام.
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ذبح البتلو الي هنا اسعار اللحوم

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