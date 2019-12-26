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نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة السورية نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين طافش على حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها جاذبة، ارتدت فيه فستانا أحمر، بمناسبة عيد الكريسماس، ولاقت ردود أفعال إيجابية من قبل محبيها ومتابعيها على هذه الإطلالة.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك الفنان أحمد صلاح حسني فى مسلسله الجديد "ختم النمر"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، مزيج من الأكشن والإثارة والتشويق، وهو من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.

ويذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.
نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر
نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر
نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر
نسرين طافش تحتفل بالكريسماس بالأحمر
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