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بشرى تحتفل بالكريسماس:" عيد ميلاد سعيد للجميع"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة بشرى، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة المتألقة، صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها .


وظهرت بشرى في الصورة، مرتدية بلوڤر مشجر ذات ألوان متناسقة مع الطاقية التي ترتديها، ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق فاتح، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


وعلقت"بشرى"على الصورة:" أتساءل عن هدايا عيد الميلاد الخاصة بي.. عيد سعيد للجميع"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


إطلالة مميزة للفنانة بشرى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي


حيث تألقت الفنانة بشرى، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخطفت انظار الحاضرين أثناء مرورها من على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أبيض مطرز بالفصوص الفضية، مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها،ووضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى، شاركت فى بطولة مسلسل" عوالم خفية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم عادل امام، خالد انور، صلاح عبدلله، هبة مجدى، فتحى عبد الوهاب، إخراج رامى إمام، تأليف أمين جمال .
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