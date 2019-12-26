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أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
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أسما شريف منير
أسما شريف منير
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة أسما شريف منير، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور لها في أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


علقت"منير" على الصور:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة بام، أحبك"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

ظهرت أسما شريف منير، مرتدية فستان أسود من القماش القطيفة، ذات أكمام طويلة، مكشوف الصدر، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت فى شكل أنيق ورائع .

يذكر أن آخر أعمال أسما مشاركتها فى برنامج" أنا وبنتي"، مع والدها شريف منير، الذى يعرض على شاشة "one" .
أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة"
أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة"
أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة"
أسما شريف منير تحتفل بالكريسماس:"عيد ميلاد سعيد يا عائلتي الجميلة"
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