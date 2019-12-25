النادي الأهلي يتوج بكأس بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة





اختتمت بطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة، اليوم الأربعاء، البحرينية المنامة بمشاركة أكثر من 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً، وتوج النادي الأهلي السعودي بكأس البطولة.





وحقق نادي الأهلي اللقب بفوزه في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 على نادي سار البحريني، الذي حقق المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث نادي البحرين البحريني ورابعاً نادي الاتحاد السعودي.





وتوجت رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، والوكيل المساعد للهيئات والمراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.





كما أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز الشرابي، على أن البطولة تعد من أقوى بطولات المنطقة وغرب آسيا تحديداً لوجود لاعبين من أندية قوية في دول غرب آسيا مثل عبدالعزيز العباد وراشد سند ومحمد عباس ونايف الجدعي وعلى الخضراوي، بالإضافة إلى تواجد 10 لاعبين محترفين مع الأندية المشاركة ومصنفين بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة.





وفي هذا الصدد، أعرب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، عن شكره لجميع من شارك في إنجاح البطولة وللشيخة حياة آل خليفة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ولنادي سار الذي استضاف البطولة، متمنياً للجميع التوفيق ومزيدا من النجاحات والتطور في المشاركات المقبلة.



