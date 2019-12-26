الفقي: "السيسي" لا يميل للأصوات المرتفعة في معالجة القضايا السياسية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يميل للأصوات المرتفعة، ويتبع نهج هادئ في معالجة القضايا السياسية المختلفة.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت، لافتَا إلى أن الحديث على أن القاهرة تنازلت عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل في المفاوضات، أمر غير دقيق على الإطلاق.



وأوضح أن مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تكن تهتم بدورها الإقليمي، بسبب تغير تركيبة الدول العربية.

