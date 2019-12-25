مصطفى الفقي: مصر لا تقف مغمضة العينين عما يدور حولها في المنطقة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشعب المصري لديه قلق من تدخلات تركيا السافرة في ليبيا، مضيفًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث بنبرة فيها استعلاء على المنطقة، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقًا.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن مصر لها تواجد وقوة مؤيدة لها في ليبيا، والبعض يحاول إبعاد القاهرة عن القضية الليبية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري في ليبيا غير مبني على فراغ، وهذا واضح في احتضان القاهرة العديد من مؤتمرات المصالحة في ليبيا.



ولفت إلى أن جماعة الإخوان بدعم من الرئيس التركي، تحاول أن تجعل من طرابلس قاعدة لها على المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر سياسيًا وعسكريا لا تقف مغمضة العينين منغلقة العقل، عما يدور حولها في المنطقة.

