"الشافعي": إشادة صندوق النقد تدل على نجاح الإصلاح الاقتصادي



وتابع: "احتياطي النقد الأجنبي وصل الآن إلي 45.3 مليار دولار بينما السياحة ارتفعت إيراداتها إلى 12.6 مليار دولار وهذا اكثر بكثير مما كانت عليه في عام 2010 فضلاُ عن ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم".



قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدا أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي يجب تعميمها في كل الدول التي ترغب في إحداث أصلاح الاقتصادي، معلقًا: "الكلام ده مش هيتقال من فراغ ".وأضاف " الشافعي " خلال حواره في برنامج " اليوم" المذاع علي قناه "dmc"، مساء الأربعاء أن وكالات التصنيف الائتمانية أكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر وأمن، موضحا أن مصر الآن تحتل المرتبة 8 من ناحية وسائل الأمان للاستثمارات بشهادة العالم كله وهذه أول مرة تصل فيها مصر إلى هذه المكانة وذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يتميز بمراعاة برامج الحماية الاجتماعية ومراعاة الآثار السلبية التي تصاحب أي عملية إصلاح اقتصادي منذ منتصف 2016 إلى الآن.